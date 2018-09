Einde 30 km zone, begin nieuwe van 30?

29 september – We staan op de hoek Rembrandtlaan – Prinses Marijkekade en focussen op twee borden. Op het ene wordt het einde van deĀ 30 km zone aangekondigd en op het andere staat dat de maximum snelheid 30 km bedraagt daar waar 50 km gebruikelijk is. Of is dat nieuw en dus niet meer het geval? ‘Verwarring’, zegt een buurtbewoner. ‘Wat wordt er nu bedoeld?’. We vermoeden dat de gemeente even niet heeft opgelet. Dan is spoedige correctie op zijn plaats.