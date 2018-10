Voorburg even helemaal kanariestad

2 oktober – ‘Waarom komt in mussenkolonies zo weinig ruzie voor?’ of ‘Welke vogel heeft de hardste lokroep’? Zomaar enkele vragen die afgelopen zaterdag voor de mensen van de Vogelhoudersvereniging Leidschendam-Voorburg niet heel moeilijk te beantwoorden waren. Vragen die ook zomaar in breder verband kunnen meewegen bij de discussie waar we onze tijd aan besteden, als bezigheid of hobby: het ergens mee naar je zin hebben. Zo kunnen platforms ontstaan voor ouderen om sociale contacten te blijven onderhouden. De gemeente ziet dit maar wat graag en ondersteunt initiatieven daartoe. We zijn even op bezoek in ‘kanariestad Voorburg’.

De Vogelhoudersvereniging (sinds 1974) was afgelopen weekeinde gastheer voor de Districtstentoonstelling Zuid Holland 2018 die in het oude Raadhuis aan de Herenstraat gehouden werd. Een serieuze aangelegenheid, zo viel te oordelen in een wereld op zich. Onderdeel was een keuring van enkele tientallen fraai gekleurde kanaries.

Oud-gemeenteambtenaar Ben Bol (81) was als nestor binnen de vereniging stralend aanwezig. Hij is al vanaf zijn 17e jaar ‘kanarie- en vogelgek’ en maakte bezoekers wegwijs langs de kooien met kandidaat-vogels. Voor Ben is elke vogel een winnaar. In het voormalige servicecentrum genoot hij van alle aandacht voor de gevleugelde vrienden.

De vogels werden gekeurd door o.a. Kees en Joke Diepstraten die overal ter wereld worden ontboden om hun kennis van zaken te doen gelden. Kees heeft het talent om circa 400 kanarievogels op hun kwaliteiten te beoordelen. Joke zelfs 600. In Voorburg scoorde een blauwe kanarie hoog zoals te lezen is op het Juryrapport van Kees.

En mocht u thuis problemen hebben met vogels, de mensen van de Vereniging staan klaar om op huisbezoek te komen. Zie ook www.evkv.nl en doe er uw voordeel mee.