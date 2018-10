Het leven van regio-bewoners 5000 jaar terug

3 oktober – Maak kennis met het leven van regio-bewoners zo’n 5000 jaar geleden! Dat kan op een symposium dat op zaterdag 13 oktober plaatsvindt in De Voorhof bij de Oude Kerk. De basis ligt bij de opgraving in Leidsenhage (2016) waar toen grote publieke belangstelling voor was. Er zal een goed beeld geschetst worden van onze oudste ‘inwoners’ in de Steentijd, bekend als de Vlaardingencultuur.

Het symposium wordt georganiseerd door de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV) in het kader van de Nationale Archeologiedagen (12-14 oktober). De sprekers zijn: Leendert Louwe Kooijmans, André Kerkhoven, Robert Hirschel, Everhard Bulten en Jeroen van Zoolingen.

Vijfduizend jaar geleden, in de nieuwe steentijd, werden de strandwallen langs onze kust al bewoond. Deze bewoners in West-Nederland worden gerekend tot de Vlaardingencultuur. Het minisymposium bestaat uit 4 lezingen, waarin vooraanstaande archeologen uitleg zullen geven over de Vlaardingencultuur en de vindplaatsen Leidsenhage, Frekeweg, Forum Hadriani, Wateringse Binnentuinen en Steynhof.

Bestuurslid Vian Gast: ‘Veel mensen weten dat Leidschendam-Voorburg een Romeins verleden heeft. Minder bekend is dat hier in de nieuwe steentijd, 3500 – 2500 v. Chr., ook al mensen leefden met een eigen cultuur, aangepast aan het leven op de strandwallen. De AWLV hoopt dat veel mensen naar het gratis toegankelijke minisymposium komen en zo iets leren over de interessante geschiedenis van hun woonplaats. De toegang is vrij en de zaal is open vanaf 12:45 uur’. Meer informatie, zie www.awlv.nl of www.archeologiedagen.nl.