Gelukzaligheid door volle trossen in achtertuin

5 oktober – Het stralende weer dit jaar heeft niet alleen de mens goed gedaan, ook voor de druiven werd het een lieve lust bij de groei en bloei. Voorburger Jan van Wissen zag het gebeuren.¬†Waar de oogst van zijn blauwe druiven in voorgaande jaren misschien nog karige trekjes had ziet hij nu een en al tros aan de takken. Van Wissen: ‘Zoiets moois stemt tot volle tevredenheid en leidt tot groter geluk op deze moeilijke wereld, vindt ook mijn vrouw’.¬†

