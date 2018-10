Sluisgebied half jaar ramplocatie

Bij de ijszaak Fanielje werden meer dan 5000 handtekeningen gezet om dat heggenplan van tafel te krijgen. Niets hielp, de provincie hield voet bij stuk. Ook de gemeente moest buigen voor Zuid Holland. Twee wethouders kregen niets voor elkaar en hadden het nakijken. Vanaf 15 november is er geen vaarverkeer mogelijk. Schepen moeten zes uur omvaren via Gouda. Kost 400 liter brandstof. De werkzaamheden duren een half jaar.

6 oktober – Zodra de aankomst van Sinterklaas bij de Sluis voorbij is gaan de sluisdeuren dicht en wordt daar begonnen aan herstelwerkzaamheden. De voorbereidingen liegen er niet om. Sinds gisteren staan langs de sluis schermen waardoor het zicht op het water ontnomen wordt. Het lijkt op een rampgebied. Ondernemers zijn boos door het slechte aanzicht voor hun deur. Onderdeel van de werkzaamheden is het aanbrengen van stroken hagen die de veiligheid zouden bevorderen. Niemand die dat gelooft maar de provincie Zuid Holland vindt van wel.

