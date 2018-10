Zonnige start restaurant The River aan de Vliet

7 oktober – Restaurant Bernard bij de Kerkbrug is niet meer. Na circa vijf jaar is de exploitatie overgegaan in andere handen waarmee tevens de naam van het bedrijf werd veranderd in The River. Het weekeinde werd benut om de verhuizing af te ronden, nieuw meubilair en benodigdheden uit de container uit te laden terwijl het mooie weer klandizie lokte voor het terras aan de Vliet. Geen slechte start met al dat fraaie weer. En het blijft even zo.