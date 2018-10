Sluiting dreigt voor Het Veur Theater

8 oktober – Het bestuur van Het Veur Theater heeft opnieuw te horen gekregen dat de aanvraag voor structurele subsidie zal worden afgewezen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de nieuwe begroting, dan dreigt sluiting van het populaire theater in Leidschendam. Tijdens het cultuurdebat, in februari van dit jaar, hebben alle partijen aangegeven het belang van het theater in Leidschendam te onderstrepen en dat het theater financieel gesteund dient te worden. Wethouder Cultuur Astrid van Eekelen (VVD) heeft echter het bestuur van Het Veur Theater te kennen gegeven dat de aanvraag voor structurele subsidie zal worden afgewezen. Het College wil er geen geld aan kwijt. Tevens houdt het college vast aan het cultuurbeleid t.a.v. de theaters. Er is een theater met subsidie. Dat is Theater Ludens (Subsidie 2017: € 223.003)

Het Veur Theater is o.a. winnaar van de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg (publieksprijs), staat al twee jaar op rij in de top 10 van de meest gastvrije theaters van Nederland (verkiezing ANWB), heeft al ruim 50.000 theaterbezoekers mogen ontvangen en heeft dit nieuwe theaterseizoen al meer dan de helft van de beschikbare kaarten verkocht. Vijf seizoenen lang heeft de Stichting Het Veur Theater het hoofd net boven water kunnen houden. Door (cultureel) ondernemerschap toe te passen en privé (financiële) middelen te gebruiken zijn veel vaste kosten opgevangen.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen en boekingen gemaakt voor het theaterseizoen 2019-2020. Als de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting niet duidelijk kiest voor een gezonde toekomst van Het Veur Theater, dan is het bestuur voornemens de huur per 1 juli 2019 op te zeggen. Dit betekent in Leidschendam geen cabaret-, muziek-, jeugd-, en filmvoorstellingen meer, geen schoolvoorstellingen in het kader van het Cultuurmenu, geen voorstellingen meer van en plek voor Toneelgroep De Gezellen, geen plek meer voor de ondernemers van het Damcentrum om gezamenlijke activiteiten te organiseren en meer!

‘Laat uw mening horen’, zegt de directie van het Veur Theater. ‘Stuur ons een e-mail info@hetveurtheater.nl en geef aan waarom Het Veur Theater voor u belangrijk is. Het bestuur van het theater zal zorgen dat deze bij het college en de gemeenteraadsleden terecht komt’.