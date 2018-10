Vastgoed-debat over open zenuw wonen

9 oktober – Wat zien we nu? Staat het hotel-restaurant Central Park aan het Oosteinde te koop? Even aan het bord te zien wel maar daar blijft het gelukkig bij. Het bord was bedoeld als een toepasselijke verwijzing naar het vastgoed-debat dat daar gistermiddag gehouden werd. Ontwikkelaars, beleggers, makelaars, bankmensen, verhuurders, politici en andere zakelijk ge√Įnteresseerden kwamen af op het door Bart Bakker¬†georganiseerde debat. De grote vraag was of zoveel betrokkenen bij het vastgoed in de regio een antwoord hadden op de problematiek van huisvesting. Er passeerde van alles de revue. Hoge prijzen, jarenlange wachtlijsten, scheefwonen, behoefte aan seniorenwoningen, huisvesting van migranten, tekort aan sociale woningen en nog erger schaarste aan bouwgrond. Aan hoofdbrekens dus geen gebrek. Wat is er de afgelopen 10 jaar niet allemaal nagelaten of juist verkeerd gegaan om de problematiek van vandaag te hebben kunnen omzeilen? Wie de schoen past trekke hem aan. Met zoveel kennis van zaken bijeen bleef het leggen van het grote ei van Columbus tijdens het debat uit. Misschien is het wel een golfbeweging die zich zoals altijd vanzelf weer herstelt. Wel werd gepleit voor betere samenwerking tussen de lokale marktpartijen, minder regels en heffingen door de overheid. Het zou een beginnetje kunnen zijn ‘Want nu staat de trein stil’, werd geconstateerd.