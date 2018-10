Ongelijkvloerse kruising N14 Essesteyn

10 oktober – Ter hoogte van de brandweerkazerne, Leidsenhage en Essesteijn onderzoekt Rijkswaterstaat samen met gemeente welke mogelijkheden er zijn om de doorstroming van het verkeer op de N14 te verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen. Tijdens de informatieavond op 18 oktober in hotel Fletcher wordt getoond waar deze kruisingen komen en wat er nodig is om de plannen verder uit te werken. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat beantwoorden vragen. Gisteren werden bij het politiebureau de eerste tekenen van landmeting al zichtbaar.

