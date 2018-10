De tijd voor bladblazers is weer begonnen

11 oktober – De mensen van Stadsbeheer treffen het met het weer. Er is altijd genoeg te doen om het buitengebeuren te onderhouden, zeker in de herfst. Maar met een zonnetje in het gezicht maakt het werken een stuk prettiger. Deze stadsbeheerders laten de bladblazers weer voor de eerste keer zoemen waarna het plantsoen bij het stadhuis er weer mooi bij komt te liggen. Laten we zeggen voorlopig want er gaat nog veel blad vallen voordat de bomen alles hebben losgelaten.