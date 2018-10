Onderscheiding UBU voor mevrouw Adri de Grijs

12 oktober – Aan mevrouw Adri de Grijs is de gemeentelijke onderscheiding UBU uitgereikt. Dit gebeurde door de burgemeester Klaas Tigelaar in het gemeentehuis waar zij afscheid nam als voorzitter van de Participatieraad Leidschendam-Voorburg, maar ook voor haar vele maatschappelijke functies in de gemeente. Mevrouw de Grijs is vanuit een groot netwerk sterk verbindend geweest en in algemene zin heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid, en daarmee aan de effectiviteit, van de Participatieraad. ‘Zij vervulde het voorzitterschap op voortreffelijke wijze, waarbij zij telkens de goede balans wist te houden tussen de kritisch-adviserende rol van deze adviesraad en de meedenkende, coproducerende rol in de beleidsvorming’, aldus burgemeester. De UBU is de naam van het kleurrijke kunstwerk van de Haagse kunstenaar Jan Snoeck. Het kunstwerk staat in het groot aan de Via Donizetti in Voorburg en wordt een paar keer per jaar uitgereikt.