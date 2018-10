Barzoi-hond kan rekenen op veel bekijks

13 oktober – Misschien is dit wel de enige Barzoi-hond in Voorburg. Het een grote, langharige Russische windhond die gelijkenissen toont met Aziatische vierpotige. De Tsaren van weleer gebruikten de Barzoi voor de wolvenjacht. Nu dient hij als vriendelijk huisdier en trekt grote aandacht als zijn baasje neerstrijkt op een terras op het Koningin Julianaplein. Ondanks zijn dikke ‘bontjas’ kan de hond goed omgaan met hogere temperaturen waarop we vandaag werden getrakteerd. De schofthoogte van een volwassen Barzoi is circa 70 centimeter.