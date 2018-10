Romeinse tijd even tot leven gebracht

14 oktober – Even terug naar de Romeinse tijd die Voorburg heeft gekend. Zaterdag was een aantal Romeinse soldaten uit Forum Hadriani, ook bekend als Municipium Aelium Cananefatium, paraat om voor het Corbulo Festival een feestelijke bijdrage te leveren. Dit alles gebeurde op het Stationsplein waar de Romeinen en misschien ook nog Kaninefaten zich hadden verenigd. Op de foto van Willem Hasekamp zijn de voor deze gelegenheid herboren krijgslieden in gesprek over hun aanwezigheid in Voorburg.