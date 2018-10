Permanente patrouille promenade Herenstraat?

15 oktober – Vier of vijf opeenvolgende burgemeesters – van Bas Eenhoorn destijds tot Klaas Tigelaar nu – met diverse coalities van dien hebben te maken gehad met het probleem van brommers, scooters en racefietsen op de promenade in het historische centrum met de Herenstraat als centrale as. Het is altijd weer uitkijken dat je niet bij verrassing voor de sokken wordt gereden tijdens het winkelen. Irritant en hoogst onprettig voor de brood-noodzakelijke klandizie van de winkeliers. En dan zullen we het nog maar niet hebben over de hartgrondige godslasteringen die royaal over de straatstenen vloeien als de een de ander stevig aanspreekt op verkeerd gedrag. ‘Wat zegt die meneer, mama?’. Hoewel ongewenst, vloeken moet kunnen vindt het kabinet sinds vorig jaar, inclusief die van politieke partners van ChristenUnie. Het werd uit de wet geschrapt.

Al die burgemeesters met dito wethouders en een leger creatieve ambtenaren aan hun zijde is het niet gelukt om dat brommer- en racefietsen-geweld te keren. De politie was er weliswaar met acties om ’s morgens en ’s middags bekeuringen uit te delen. Dat was prijsschieten. Later kwamen handhavers met dezelfde opdracht, maar het bleven en blijven momentopnamen. De een kreeg wel 80 euro aan zijn broek, zoals een 92-jarige inwoner die op zijn fiets met hulpmotor bekeurd werd toen hij net van de volkstuin kwam met een bosje radijs onder de snelbinder, de ander ontsprong die dans. Legio voorbeelden van aandoenlijk recht en onrecht. Maar ja, je mag daar nu eenmaal niet brommen en zeker niet op zaterdag. En het is – zij het niet overduidelijk – op borden aangegeven.

Fractievoorzitter Frank Rozenberg (Gemeentebelangen) vindt het nu welletjes en wil dat het College maatregelen neemt. Hij gaat een motie indienen tot aanstelling van een soort wijkagent die in het oude centrum niets anders doet dan patrouilleren om het probleem aan te pakken. ‘Een wijkhandhaver die niet alleen permanent en zichtbaar aanwezig is om de brommer-ellende te lijf te gaan, maar ook tegen automobilisten die lak hebben aan inrijverboden en foutparkeerders op te treden’, zegt hij, hoewel hem bekend dat het College daar niet voor voelt.

Rozenberg: ‘Een wijkhandhaver is volgens de burgemeester niet wenselijk, omdat als een handhaver iemand bekeurt een ander dan onbestraft kan passeren. Het zou leiden tot onbegrip en aantasting van het gezag van de handhaving. Ik zou me meer zorgen maken om de aantasting van het gezag van de gemeente als regels door iedereen ongestraft aan de laars kunnen worden gelapt’. Voormalig burgemeester Van Haersma Buma riep destijds op tot burgerarrest van overlast veroorzakers. ‘Maar dat is dan wel voor eigen risico’, voegde hij er meteen aan toe.