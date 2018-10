Expositie Stedenband Tsjechische fotografen

16 oktober – De werkgroep stedenband met Hranice organiseert in galerie BW5 aan het Zwarte Pad 5 een expositie van twee Tsjechische kunstenaars uit Hranice. Radovan Langer, al heel lang verbonden aan de stedenband, is een halve Voorburger, hij heeft een uitgebreide kennissenkring onder Voorburgse kunstenaars en komt al meer dan 25 jaar deze kant op. Hij heeft meegedaan aan kunstexposities en veel van zijn werk is in Voorburg en omstreken tot stand gekomen. Langer heeft aan de wieg gestaan van de samenwerking tussen Hranice en vormt een constante factor in deze warme stedenband.

Milan Kastovsky is ook al diverse keren hier geweest in het kader van de fotografie. Hij heeft ook veel reizen door Europa gemaakt en daar zijn prachtige fotografische producten uit voortgekomen, waarvan hij enkele op deze expositie laat zien.