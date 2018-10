Vraag over opspringend water beantwoord

18 oktober – Zeker 15 jaar kon er vanaf straathoogte geen water vloeien in deze put, op de regendruppels na die er van boven rechtstreeks via de openingen in terecht kwamen. De put is onderdeel van het pad voor de Oude Kerk naar de Herenstraat. Een bewoner van de Kerkstraat signaleerde deze situatie lange tijd terug en zei dat de belangrijke functie van de put uitsluitend door opspringend water tot zijn recht zou komen. Maar ja, wanneer is hier sprake van water dat spontaan opspringt? Nu wordt de zaak gelukkig rechtgetrokken door herbestrating van het Kerkepad. Stratenmakers hadden veel zand tot hun beschikking waarmee het pad nu wordt opgehoogd en het er weer allemaal prima uitziet. Hiermee is ook de vraag van de bewoner over opspringend water beantwoord. Mooie IJsselsteentjes ‘omarmen’ de put zoals het hoort.