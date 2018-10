Onweerstaanbaar voor natuurfotografen

21 oktober – Het is de paddenstoel der paddenstoelen, zoals elk kind hem tekent, rood met witte stippen, onweerstaanbaar voor kabouters en natuurfotografen. Geef het maar toe: elk jaar opnieuw moét je hem er weer een keer opzetten, al is het voor de duizendste keer. De onmiskenbare vliegenzwam. Gezien in park Vreugd en Rust. De witte stippen zijn restanten van het algeheel omhulsel waarin de paddenstoel ‘opgesloten’ zat, voordat hij uit de grond omhoog kwam. Deze spoelen bij regenachtig weer vrij snel van de hoed.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink