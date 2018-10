Stedenband met Hranice wordt aangehaald

21 oktober – De stedenband met het Tsjechische Hranice wordt komende dagen flink aangehaald. Niet alleen de voorzitter Stedenbanden, oud-wethouder Tilly Zwartepoorte (hier op de foto) gaat komt op bezoek, ook burgemeester Klaas Tigelaar geeft daar acte de présence om de relatie met Hranice nog eens te onderstrepen. Dat is nodig want het zoemde rond dat de stedenband onder druk zou staan. Rechts Frans van Veen die de stedenband krachtig ondersteunt met raad en daad. Hij is onder meer de man achter de kerstboom uit Hranice die ook dit jaar weer bij de Oude Kerk zal schitteren. Links oud-wethouder Frank Rozenberg die zijn fotoatelier BW5 aan het Zwarte Pad 4 ter beschikking stelde voor de expositie van twee Tsjechische kunstenaars onder wie Radek Langer (naast hem) wiens schilderijen en objecten te zien zijn. Zaterdag werd de expositie geopend die tot en met 9 november duurt.

