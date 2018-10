Rotterdamse Baan kruipt onder de Vliet

22 oktober – In het afgelopen weekeinde is de boor van de Rotterdamse Baan voor de tweede keer onder de Vliet door gekropen naar ons aller Voorburg. Hierbij heeft de boring van de tunnelbuis-west weer een mijlpaal bereikt. Er is al 597 meter geboord van de totale afstand van 1636 meter. Inmiddels zijn er al meer dan 1000 tunnelringen geplaatst. Op de foto de boot “Vliet” van de provincie Zuid Holland boven de tunnelbuizen. Recht op de oever de monitoren die in de gaten moeten houden of de grond niet te veel beweegt. Links de torens van het kerkgebouw aan het eind van het Westeinde. Bericht en foto van onze honorair correspondent ter plaatse, Willem Hasekamp.