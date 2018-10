Griezelfeestje met Halloween

23 oktober – Het is onvermijdelijk. De Halloween komt er aan en wordt gevierd op 31 oktober. In winkels word je daar fijntjes aan herinnerd met uitstallingen van ‘boze pompoenen’. De naam Halloween komt van All Halo’s Eve, Allerheiligenavond. Volgens de Keltische kalender begon het jaar op 1 november en 31 oktober was dus oudejaarsavond. De oogst was binnen en ook alles was klaar voor het nieuwe jaar, het ideale moment voor een vrije dag. De Kelten geloofden dat op 1 november de geesten van de overleden mensen van dat jaar terug kwamen om een lichaam over te nemen. Om de geesten weg te jagen droeg men maskers en legde men pompoenen voor de deuren. Steeds meer scholen en leerlingen maken er een eigen griezelfeestje van.