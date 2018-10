Open Dag brandweer feestje voor iedereen

25 oktober – Geen beter moment om de herfstvakantie even te onderbreken dan met een bezoek aan de Open Dag van de brandweer. Bijna als een feestje voor jong en oud. De belangstelling was groot. Er kon vrijelijk worden rondgelopen in de garage van de kazerne in Essesteyn. Buiten stond het zware materieel uitgestald maar ook een spuitwater uit 1923 en een Volkswagen als commando-auto uit vervlogen jaren. De jongen op de foto liet zich de kans niet ontnemen om achter het stuur van een brandweerauto te mogen klimmen. Hij had de dag van zijn leven. En over 20 jaar misschien wel een echte chauffeur in een brandweerauto. Ook de politie maakte er daar een promotiedagje van met o.a. een bus van de mobiele eenheid.