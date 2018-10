Twee mijlpalen: dak op garage en opening Fresh

26 oktober – Voor de bouwers van The Mall of the Netherlands is er weer een mijlpaal bereikt. Het dak van de parkeergarage langs de Heuvelweg is grotendeels gelegd en er kan nu ook met de opbouw begonnen worden. Allemaal stappen op weg naar opening van de Mall in 2020. Maar eerst op 29 november de officiële opening van de versafdeling Fresh tegenover de ingang van Albert Heyn. Een andere mijlpaal dus. Ontwikkelaar Unibail Rodamco kondigt vandaag aan van de opening Fresh een flink feest te willen maken.