‘Na mooie zomer kans op koude winter’

29 oktober – Weer even wennen aan die wintertijd en misschien wel voor de laatste keer dat de klok een uurtje stil mag staan. ‘Het weerbericht verwacht meer kou dat klopt dus wel met het woordje winter in het woord wintertijd’, mailt Willem Hasekamp ons. ‘Maar of het echt winter gaat worden dat kan zelfs de Enkhuizer Almanak niet goed voorspellen. Het enige dat we uit ervaring weten is dat na een mooie zomer ook wel een koude winter kan komen. Hierbij alvast een foto van een koude winter in Voorburg’. Waarvoor dank.