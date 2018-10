Eigenaar huisdier de gebeten hond

30 oktober – ‘Het spaarbankboekje van de gemeente wordt aangesproken, door de gemeenteraad vastgestelde financiële normen worden terzijde geschoven’, zegt Frank Rozenberg, fractievoorzitter Gemeentebelangen. ‘Eneco-geld wordt alvast ingeboekt, de toeristenbelasting gaat omhoog en ook de hondenbelasting. Die laatste belasting stijgt in de meerjarenbegroting gemiddeld per hond met zo’n 40 euro per jaar. De gemeente wordt geconfronteerd met tekorten op de jeugdzorg en de bijstandsuitkeringen. In combinatie met de ambities van het nieuwe college leidt dat tot een gat in de begroting. Om dat gat te dichten haalt het college van alles van stal. Ik trek maar één conclusie; hondeneigenaren in onze gemeente worden straks als melkkoe gebruikt. De verhoging heeft namelijk niets te maken met de kosten die de gemeente maakt voor voorzieningen voor honden zoals hondenuitlaatvelden, afvalbakken en dergelijke. De hondenbezitters moeten in het voorstel van het college gewoon opdraaien voor de tekorten in de begroting. We willen dat de verhoging van hondenbelasting wordt geschrapt en zullen een amendement indienen’.