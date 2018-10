St. Maarten: Als lichtje brandt aanbellen

31 oktober – Sinds 1950 wordt de naamdag van St. Maarten op 11 november in Voorburg gevierd met een de jaarlijkse traditionele lampionoptocht. Dit jaar voor de 68ste keer. Om 18.30 uur vertrekt de stoet van Oosteinde / ingang Vlietwijck door een aantal straten in de buurt. Twee muziekkorpsen, politie en eerste hulp verleners van het Rode Kruis begeleiden de optocht naar de Martinuskerk aan het Oosteinde. Hier verschijnt Sint Maarten als Romeins ridder boven in de toren en worden er liedjes gezongen. Beneden wordt Sint Maarten op het voorplein welkom geheten door de burgemeester en krijgen kinderen appeltjes uitgedeeld. Ook zijn er kleine prijzen voor de 10 mooiste lampionnen. Voor en na de optocht kunnen de kinderen traditioneel nog langs de huizen gaan om Sint Maartenliedjes te zingen en daarvoor snoepgoed te krijgen. Gebruikelijk is dat bij de huizen waar een lichtje brandt hiervoor kan worden aangebeld. Meer informatie en liedjes op www.sintmaartenlampionoptocht.nl