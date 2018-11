Terug in de ether met winterviolen

5 november – Zo, even een paar dagen uit de lucht geweest met Voorburg Insite. Soms spelen storingen en gehutseld met hacks je parten. Intussen is er eigenlijk niets overweldigendst gebeurd in het Voorburgse. Wat ons wel goed doet is de actie van Stadsbeheer om het straatbeeld wat op te fleuren. Een lezer mailde ons deze foto van de bloembakken die met winterviolen gevuld worden. Zo’n vriendelijk kleurtje kan geen kwaad nu bladeren vallen en het najaar doorzet. De gemeentelijke hovenier kan daar wel mee instemmen zo te zien. En een voorbijganger heeft er ook een foto van gemaakt.