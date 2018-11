ArtiBrak pakt uit met nieuwe expositie

In de glassculpturen van Anna Gray duwt de binnenkant van de glazen bollen naar binnen in zijn eigen leegte, waar de materialen samenvloeien en naast elkaar bestaan. Met behulp van doorsneden, vergroting en transparantie laten de objecten zien wat verborgen en onder de oppervlakte ligt.

Onder de naam Rescoo werken Danny Coolegem en Bart Res sinds 2000 samen binnen de groep ‘de nieuwe negatieven’. In de interactie van ieders inspiratie, expressie en ideeën zien zij een meerwaarde om krachtige, imposante werken te maken. Zij schilderen met acryl en olieverf op polycarbonaatplaten, in de werken is ook hout, papier, jute en doek verwerkt. ArtiBrak heeft de primeur hun werk als eerste te laten zien.

In haar bronzen beelden wil Laurien Twaalfhoven de (on)mogelijkheden van de beweeglijkheid van het menselijk lichaam laten zien. De moderne dans van bijvoorbeeld het NDT is voor haar hierin een grote inspiratiebron.

