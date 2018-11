‘Bankdirecteur’ Henk Willemse moet afhaken

8 november – Een van de eerste voedselbanken in Nederland staat nog altijd aan de Van Alphenstraat. En daar hoort ontegenzeggelijk bijna 20 jaar het gezicht bij van vrijwilliger Henk Willemse (69). Maar er komt tot veler spijt en verdriet een einde aan want na zich al die jaren met hart en ziel te hebben ingezet, draagt hij de dagelijkse leiding van de Voedselbank over aan Jim Sabiran, die net als Willemse daar ook al jaren vrijwilliger is. Het valt de oprichter niet makkelijk om de Voedselbank achter zich te laten, want hij is nog net zo gemotiveerd om de armsten te helpen als in 1999, toen hij de Voedselbank voor Leidschendam, Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout begon. Een ‘bankdirecteur’ die wel uit goed hout gesneden is.

‘Zijn lichaam dwingt hem om het rustiger aan te gaan doen’, zegt Nan de Smet, voorzitter van Stichting Buren die de Voedselbank bestuurt en Willemse prijst voor wat hij tot stand heeft gebracht. ‘Zijn gezondheid is de afgelopen maanden zelfs zo hard achteruit gegaan, dat hij de logistieke planning en de leiding over de vele andere vrijwilligers die de voedselbank helpen al heeft moeten overdragen’.

In het begin pakte Willemse de voedselpakketten in zijn eigen woonhuis in Mariahoeve in en bracht hij ze met zijn eigen auto rond. Hij zegt: ‘Het begon allemaal doordat mijn zoontje veel boterhammen mee naar school nam, maar toch een mager kereltje bleef. Toen bleek dat een vriendje nooit eten mee naar school kreeg omdat zijn ouders dat niet konden betalen. Ik ben toen eerst dat gezin met voedsel gaan helpen en langzamerhand steeds meer gezinnen. Dat kon mede dankzij hulp van de kerk. Zo hebben we dat samen met medestanders opgebouwd. Daar ben ik blij om’. Willemse, een man om hoog te eren.