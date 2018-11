Te kleine schoen goed voor theaterkaartje

Voor de actievoorwaarden kijk op www.theaterludens.nl/zet-je-schoen-voor-lv. Lever je schoenen in aan de kassa van Theater Ludens, Burg. Feithplein 95 Voorburg. Kassa is open donderdag t/m zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur en één uur voor aanvang van alle voorstellingen.

9 november – Theater Ludens bijt dit jaar het spits af met het zetten van de schoen voor Sinterklaas. In deze Sinterklaasperiode kunnen kinderen bij Theater Ludens hun te kleine schoenen inruilen voor een kaartje voor een jeugdtheatervoorstelling. De schoenen gaan jaarlijks naar een goed doel. Dit jaar is dat de stichting ReShare van het Leger des Heils. ‘Zij zorgen ervoor dat ze terecht komen bij kindjes die ze goed kunnen gebruiken’, zegt Ludens. ‘En als dank voor je schoenen krijg je een vrijkaartje voor één van onze jeugdtheatervoorstellingen cadeau’.

