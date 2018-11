‘Servicepunt Herenstraat gaat verdwijnen’

12 november – ‘Het gemeentelijk Servicepunt in de Herenstraat gaat in de plannen van het college verdwijnen’, meldt GBLV/Gemeentebelangen. ‘De bezuinigingen slaan toe en de dienstverlening neemt voor de Voorburgers weer af. Wij hebben ons altijd ingezet voor een Voorburgs servicepunt en vindt nog steeds dat de inwoners ook in de eigen woonkern terecht moeten kunnen voor een aantal diensten. Om die reden heeft de fractie GBLV een motie ingediend om tot een mobiel servicepunt te komen voor zowel Voorburg als Stompwijk’.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink