Eigen post van Post.nl komt per bakfiets

13 november – Aan de vertrouwde fiets van de postbode, zoals hier eentje beladen tegen de gevel aan de Kerkstraat, wordt voor een aantal poststukken, volgend jaar een mobiele bak toegevoegd. Je krijgt dan een bakfiets voor de eigen post van Post.nl. Dit voertuig komt in plaats van bestelauto’s. Maar met de CO2 uitstoot in gedachten vragen die auto’s om milieu-oplossingen. ‘Daaraan gaan wij een bijdrage leveren’, zegt Post.nl. ‘Wij willen onze dagelijkse zakelijke brieven en pakketten zoveel mogelijk slim, schoon en stil gaan bezorgen’. Om daar aandacht voor te vragen maakt Post.nl mu een film waarin de elektrische postbakfiets wordt geïntroduceerd. Zo kwam de cameraploeg ook in Voorburg waar aan de Allard Piersonkade opnamen werden gemaakt. Foto Ap de Heus.

