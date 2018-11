14 november – De Raad van Toezicht van Stichting Woej heeft besloten de arbeidsovereenkomst met de directeur-bestuurder Marcel Deijl niet te verlengen. ‘De reden om tot een andere bestuurder te komen is gelegen in het omliggende krachtenveld waarin Woej dient te opereren’, zegt de organisatie. ‘Om Woej als organisatie toekomstbestendig te maken worden andere eisen aan de directeur-bestuurder gesteld’.

