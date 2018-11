15 november – Ook voor de organisatoren in Voorburg was het een hele opluchting dat de rechter groen licht gaf voor het kunnen doorgaan met de intocht van Sinterklaas. Een legertje zwarte Pieten kreeg te horen pas op de plaats te maken tot het oordeel over Zaanstad was geveld. Velen waren in spannende afwachting. Het liep echter goed af. Een van de Voorburgse Pieten liet er vervolgens geen onduidelijkheid over bestaan hoe hij dacht over degenen die het aloude kinderfeest verfoeien omdat het kan worden uitgelegd als racistisch. Zo denkt deze Piet over de boze tongen.