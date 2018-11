Expositie over statushouders en hun maatjes

19 november – ‘Omzien naar elkaar’ is de titel van de reizende tentoonstelling die in het Gemeentehuis op 23 november (16.00 uur) wordt geopend door burgemeester Klaas Tigelaar. De organisatie ligt in handen van de Raad van Kerken en het Platform Welkom in Leidschendam-Voorburg. De tentoonstelling is ook later te zien in andere openbare gebouwen in de gemeente. Doel ervan is nieuwe vrijwilligers te werven voor Vluchtelingenwerk, IBCE en inburgeringbureau FOX AOB.

Er wonen momenteel circa 450 statushouders in de gemeente die door vrijwilligers worden geholpen bij hun inburgering. Bijvoorbeeld bij het spreken van de taal, bij het maken van een afspraak met de dokter, voordoen hoe je fietst, vertellen waar een kerk of moskee te vinden is of gewoon door een praatje te maken.

De expositie en de bijbehorende brochure vertellen de verhalen van tien statushouders en tien maatjes uit onze gemeente. De fotoportretten zijn gemaakt door leden van de plaatselijke fotokring. Lokale journalisten hebben de bijbehorende verhalen geschreven. De tentoonstelling blijft één week staan in Leidschendam. Daarna ‘verhuist’ deze naar de Martinuskerk.