Foto’s high speed tot bruggen en viaducten

20 november – In Foto Atelier BW5 (Zwartepad 5) exposeren tot en met vrijdag 7 december de Voorburgse fotografen Ger ter Horst (l) en Henk Knoester. Ter Horst zegt: ‘Ik laat drie soorten foto’s zien: high speed fotografie waarbij een drankblikje uit elkaar spat en de prachtig uitgelichte oude staalfabriek in Duisburg. Een derde is light painting. Het is schilderen met licht en dat door een lange sluitertijd vervolgens op de foto vastleggen’. Henk Knoester: ‘Ik laat in één van de thema’s zien die ik graag fotografeer: bruggen en viaducten. Zowel uit Nederland als een paar mooie exemplaren in Frankrijk en Engeland. Met mijn civieltechnische achtergrond is dat een thema dat prima bij mij past. Iedereen maakt tegenwoordig selfies, maar wat maakt een portret nou een mooi portret’? (Foto BW5).