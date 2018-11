Oproep tot effectieve burgerparticipatie

21 november – De komst van de Mall of the Netherlands zal tot gevolg hebben dat het verkeer in omvang dusdanig toeneemt dat dat grote invloed zal hebben op de leefkwaliteit in de verre omgeving. Daarnaast is er nog steeds een discussie over een derde oeverbinding (over de Vliet) gaande. Het onlangs opgerichte Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg wil met een onafhankelijk burgerinitiatief effectieve burgerparticipatie en positieve betrokkenheid van inwoners bereiken. Het doel is om een prettig leefklimaat bevorderen. Het Platform nodigt o.a. wijkverenigingen uit om op maandagavond 3 december mee te denken over een concreet en voor de leefkwaliteit belangrijk samenwerkingsproject met de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats in de Hulp en Heilkerk Veursestraatweg 185 in Leidschendam en begint om 19.00 uur.