Waarschuwing voor controle promenade

23 november – Bij de ingangen van de promenade in het oude centrum worden borden geplaatst die aangeven wat de ‘spelregels’ zijn. Voetgangers hebben vrij spel, fietsers niet op zaterdag, laden/lossen alleen ’s morgens en – dat is nieuw -, word je gefotografeerd als je in de auto de promenade op rijdt zonder een ontheffing. De vier borden zijn ingelijst in een groen frame dat gisteren werd geplaatst en waaraan de laatste hand werd gelegd.