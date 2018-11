Knipt gemeenteraad verbindende banden door?

26 november – Met een hartelijke kerstgroet aan alle inwoners van Leidschendam-Voorburg sluit de Stichting Stedenbanden het voor haar bewogen jaar 2018 af. Bewogen? Ja want de bestuursleden hebben vrij onverwacht te horen gekregen dat het College van B&W – met de burgemeester voorop – het vrijwilligerswerk van de stichting uit de tijd vindt en tot opheffing wil overgaan. De stichting vindt echter dat de gemeente niet correct handelt door ‘onjuiste argumenten’ te gebruiken. Zie het bericht hierover op Voorburg Insite van 10/11 november.

‘Burgemeester Tigelaar legt de gemeenteraad een verkeerde beslissing voor’, zegt Stichtingsbestuurder Frans van Veen daarin. Morgenavond (dinsdag) komt het voorstel in de Gemeenteraad aan de orde. Hopelijk wordt alsnog gesteld dat je bestaande banden die juist verbinden moet koesteren, in plaats van die met de ambtelijke schaar door te knippen. Hoe kan dat verbinden ‘uit de tijd’ genoemd worden? Verbinden is ook nog eens uitgeroepen tot het toverwoord van het jaar.

De Stichting organiseert in de komende feestmaand maand drie belangrijke kerstactiviteiten waar heel veel mensen van genieten, zowel winkelend publiek als ouders met kinderen. 1. Het voor de 18de keer naar Voorburg halen van een Tsjechische kerstboom als cadeau van de zustergemeente en het traditiegetrouw om 17.00 uur ontsteken van de lichtjes ervan bij de Oude Kerk in aanwezigheid van de Tsjechische ambassadeur. Dat gebeurt op vrijdag 7 december. 2. Eenzelfde ontsteking van de lichtjes vindt plaats in Winkelcentrum Leidsenhage (zie verder) en 3, een concert met Christmas Carols in de Voorhof. Met deze activiteiten wil de Stichting Stedenbanden, waarin onze zustersteden Hranice/Tsjechië, Konstancin-Jeziorna/Polen en Temecula/Verenigde Staten verenigd zijn, een hartelijke kerstgroet brengen aan de inwoners.

Op 7 december brengt vanaf 16.45 uur het kinderkoor van de Lusthofschool, ondersteund door ‘Dickens musici’ van Sint Caecilia, kerstliedjes ten gehore. In de Voorhof is er dan voor iedereen warme chocolademelk en glühwein. Na het ontsteken van de lichtjes zullen de Vlietgrieten, het populaire shantikoor dat onlangs succesvol optrad in Hranice, een kort optreden bij de kerstboom. Aansluitend is er om 17.45 uur een concert in de Oude Kerk, dat mede wordt georganiseerd door het Ondernemersfonds Huygenskwartier en het Huygens Festival. Ook hier is iedereen welkom.

Op zaterdag 8 december worden in Winkelcentrum Leidsenhage om 16.30 uur de lichtjes van de kerstboom daar ontstoken. Deze kerstboom wordt mede mogelijk gemaakt door de stedenband met Konstancin-Jeziorna, een gemeente in Polen waarmee al meer dan 25 jaar vriendschappelijke betrekkingen worden onderhouden. Hier zullen leerlingen van basisschool De Zonnewijzer kerstliedjes ten gehore brengen. Aansluitend verzorgt Winkelcentrum Leidsenhage de warme chocolademelk en glühwein.

Op het programma van de Stichting Stedenbanden staat ook nog vrijdag 14 december. Op die datum om 17.00 uur zal het koor van de Amerikaanse school Den Haag uit Wassenaar in de Voorhof, naast de Oude Kerk in het Huygens kwartier, een uitvoering verzorgen met uiteraard Christmas Carols.