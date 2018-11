‘Gemeente betrokken bij ontslag Woej-directeur?’

27 november – Vorige week maakte de welzijnsorganisatie Woej bekend dat het contract met de directeur niet werd verlengd. ‘De berichten die daarover naar buiten zijn gekomen, vinden we bijzonder’, zegt raadslid Freek Steutel (Gemeentebelangen). ‘Er wordt namelijk verwezen naar het huidige college van B&W en een nieuwe werkwijze van de gemeente. We willen weten of er ambtelijk en/of bestuurlijk betrokkenheid is geweest bij het ontslag van de directeur’. Steutel vindt dat diens arbeidsrelatie in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van de Raad van Toezicht van Woej. ‘Daar gaan we als gemeente niet over en we weten ook niet wat er allemaal speelt’. Intussen zegt Gemeentebelangen zich zorgen te maken over de situatie bij Woej. Nauwelijks twee jaar geleden was daar een bestuurlijke crisis en nu opnieuw. ‘Een andere onduidelijkheid die we hebben, is wie per 1 december aan het roer van Woej staat’.