‘Oud Voorburg’ wil actie van Raad rond ‘Mall’

28 november – ‘De inwoners en de Wijkvereniging Oud Voorburg hebben grote zorgen over de verkeerssituatie in Voorburg die na de opening van de Mall of the Netherlands en tijdens de werkzaamheden aan de N14 zal ontstaan: de uiteindelijke verbetering van de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet is niet duidelijk’, aldus een bericht van de Wijkvereniging die actief betrokken bij alle studies inzake de oeververbindingen over de Vliet.

‘Het uitgangspunt was al die jaren het ontlasten van de bestaande Vlietbruggen, met en zonder een Extra Oeververbinding. Alle veranderingen hebben invloed op de bereikbaarheid van op alle toegangswegen tot Leidschendam en Voorburg en zeker op alle bruggen over de Vliet. Een factor van betekenis was een verbeterde doorstroming op N14. De laatste rapportage van 13 maart 2018 is overhandigd aan het College vlak voor de verkiezingen in maart 2018. Er worden nu onderdelen uit de eerder verrichte studies ingevuld zonder dat is nagegaan of de uitkomsten de gewenste positieve effecten hebben. Hierdoor kunnen ernstige lacunes en ongewenste neven effecten ontstaan’, aldus Oud Voorburg die de Raad oproept de nodige acties te ondernemen.