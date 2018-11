D66 vindt vaker ophalen afval betuttelend

D66, zelf mede verantwoordelijk voor de lichtelijke chaos rond het afval, geeft toe dat er in vorige coalities onvoldoende afvalcontainers waren, de voorlichting niet goed genoeg was en dat er weinig tijd was voor inwoners om te wennen aan het nieuwe systeem. ‘Daardoor werd er met regelmaat grofvuil en restafval bij de containers neergezet. En dat riep ook weer irritatie op. Maar een nieuw afvalbeleid kost nu eenmaal tijd. Onze grondstoffen raken op en het milieu wordt door het verbranden van afval zwaar belast. Daarom heeft de vorige coalitie nieuw afvalbeleid ingevoerd. Afval hergebruiken werd het motto’.

29 november – Daar waar het College van B&W (met de VVD voorop) een einde wil maken aan de ellende rond huisvuil en grofvuil door frequenter ophalen, vindt D66 het zondegeld om daar ruim een miljoen euro voor uit te trekken. De partij zegt dat invoering van het nieuwe afvalbeleid meer tijd kost (‘Kinderziektes’) om de mensen daar aan te laten wennen. ‘Helaas zijn er zaken die nog niet helemaal goed gaan’, zegt D66-bestuurslid Fred van Domburg Scipio . ‘Dit college wil de inwoners echter geen tijd geven, want het gelooft in betutteling’.

