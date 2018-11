30 november – Het was Rustoord en het wordt Vliethof aan de Raadhuisstraat. Het is de nieuwe naam van het verzorgingshuis dat medio volgend jaar wordt geopend als nieuwe loot aan de boom van WZH. De inrichting is gebaseerd op negentig mensen met dementie. Op de illustratie van WZH is de grote achtertuin te zien die uitkijkt op de Vliet linksonder ingetekend.