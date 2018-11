John van Tante Pos nu gangmaker De Mantel

1 december – Toen briefpost nog gewoon briefpost was en Tante Pos boegbeeld werd van het Staatspostbedrijf (anno 1928) betekende een baan bij de Posterijen bijna een garantie voor je leven. Het was 1971 toen Voorburger John van Eijsden daar monter aan de slag ging. Hij gold als een snelle leerling en het postkantoor aan de Prins Bernhardlaan zou zijn eerste domein worden. John was 10 jaar postbode en kende vele honderden namen en adressen van Voorburgers uit zijn hoofd. En vele mensen kenden hem natuurlijk als graag geziene besteller en o zo drukke baas. Hij klom verder in de organisatie en was chef van de ‘expresse stukken’, van de aangetekende post, de antwoordnummers en de verwerking van de post per frankeermachine, waaronder partijenpost in duizendtallen. En dan natuurlijk het beheer over enkele honderden veelal zakelijke postbusnummers die hij met hun daaraan gekoppelde bedrijfsnaam en de directeuren blindelings wist te reproduceren.

In zakelijk Voorburg gold Van Eijsden als legendarisch. Als een soort biechtvader hoorde hij ’s morgens, als de postbussen werden geleegd, vele verhalen aan. Men kende hem als trouw en secuur, de gouden ijkpunten van de PTT. Ja, en dan zit het erop na een 46 jaar arbeidzaam ‘huwelijk’ met Tante Pos. Maar een man als Van Eijsden kan niet stilzitten. Zijn lieve vrouw Truus zal dat meteen beamen. En dan doet zich de gelegenheid voor om bij verzorgingshuis De Mantel als vrijwilliger betrokken te worden bij feesten en partijen. De bingo-middagen onder John’s leiding slaan meteen aan. Als een talentvol opper spreekstalmeester let hij goed op en houdt de vaart erin. Weinigen van de bewoners slaan deze avonden over als John zich meldt. Nu is hij het boegbeeld en wat voor een. Amusement gegarandeerd. Bingo dus!