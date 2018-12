Buren gaan voor uitbundigheid kerstversiering

2 december – Al voor tiende keer ging half november bij de buren Van den Hoogenband en Meershoek aan de Jan Mulderstraat de wekker af als onverbiddelijk teken dat het de hoogste tijd was om hun kerstversiering op te hangen. Niet een lichtje hier en een kaarsje daar, nee het complete arsenaal aan kleurrijke slingers, sterren, klokken en kerstmannen werd uitgepakt. Uitbundigheid troef. De heren maken er met veel gevoel voor fantasie en sfeer een presentatie van waar de hele buurt van mee geniet. Loon naar werken. De portiekwoningen schitteren als nergens anders in Voorburg. En zeg nu zelf, rijp voor een prijs of niet?

