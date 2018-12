‘Sluipmoordenaar’ bodemdaling ook in Voorburg

4 december – Het CDA maakt zich zorgen over gevolgen van bodemdaling in Leidschendam-Voorburg. Nieuwe gegevens van Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) tonen aan dat bodemdaling in Zuid-Holland sneller gaat dan verwacht. De gegevens tonen aan dat ook in deze gemeente de bodemdaling een feit is.

CDA-raadslid Gijs Dupont: ‘Dit kan tot schade leiden aan woningen, riolering en cultureel erfgoed. Bodemdaling gaat erg langzaam en is daarmee een sluipmoordenaar. We willen voorkomen dat woningbezitters en de gemeente zelf over 10 of 20 jaar het kind van de rekening zijn.’ Door relatief warme zomers droogt de bodem uit. Ongeveer 75 procent van het oppervlak van de provincie Zuid-Holland bestaat uit (veen)bodem die gevoelig is voor daling. Het CDA heeft vragen gesteld over de versnelde bodemdaling. In deze vragen vraagt de partij naar de maatregelen die het college gaat nemen. Ook wil de partij een beeld krijgen van de verwachte schade voor huizenbezitters en de gemeente.