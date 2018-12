‘Nieuw’ station Voorburg strak uit de verf

7 december – Het werd de hoogste tijd dat station Voorburg bouwkundig gezien een serieuze face lift kreeg. Anderhalf jaar geleden kwamen de eerste berichten over afbrokkelend beton, smerige lekkages en losliggende elektriciteitskabels. Dat kon niet langer en een omvangrijk herstel werd ingezet. Nu zien we dat de laatste hand gelegd wordt aan de bekabeling voor de nieuwe plafonds, die zowel uit extra geluiddempend beton als prettig ogend houtwerk bestaan. En de dragende zuilen zijn voorzien van strak hechtende verf. ‘Nieuw’ station Voorburg.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink