Vliegend met de pet rond voor Hofwijckboek

8 december – Eind 2015 verscheen “Huygens’ Hofwijck. De buitenplaats van Constantijn & Christiaan”. Dit door de Voorburgse historicus Kees van der Leer en de tuinbaas van Hofwijck Henk Boers geschreven boek ‘is sindsdien een verkoopsucces’, meldt de uitgever. Door een genereuze schenking van een groep Amerikaanse bezoekers aan Hofwijck is er nu genoeg geld om de opdracht te geven tot een Engelstalige editie.

Onlangs bracht een gezelschap van dertig cultuurliefhebbers uit de VS een bezoek aan Huygens’ Hofwijck. Het waren vrienden en relaties van Arthur K. Wheelock, oud-conservator Northern Baroque Painting van de National Gallery of Art in Washington. Het bezoek was voor hen een eye-opener. De Hollandse Gouden Eeuw, gezien door de ogen van Constantijn en zijn zoon Christiaan. In de museumwinkel kwamen de gasten tot de ontdekking dat het Hofwijckboek uitsluitend in het Nederlands verkrijgbaar is. Dat Hofwijck wel aan het fondsenwerven is voor een Engelstalige editie, maar dat het geld daarvoor pas deels bijeengebracht was.

Enkele weken later ontving Huygens’ Hofwijck een wel heel bijzondere mail van Arthur Wheelock en zijn reisgenoten. Met het bericht dat zij in het vliegtuig terug naar Washington hadden vastgesteld dat het jammer was dat ze geen Engelstalig Hofwijckboek hadden kunnen aanschaffen. Waarop ze spontaan besloten daarbij te helpen en met de pet rondgingen. Hoog boven de Atlantische Oceaan brachten ze zo 6000 euro bij elkaar. Een mooi kerstcadeautje.