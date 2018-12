ArtiBrak Oeuvreprijs voor Jolanda Verdegaal

10 december – Keramiste Jolanda Verdegaal (links) heeft de Fonds ArtiBrak Oeuvreprijs gekregen. Deze driejaarlijkse prijs, bestaande uit een bronzen penning ontworpen door Dieniks en een oorkonde, werd zaterdag voor de vierde keer uitgereikt aan een werkend lid van kunstenaarsvereniging ArtiBrak. Jolanda Verdegaal was één van vijf genomineerden, de anderen waren Ber Boom (schilderijen), Bas van der Poel (fotografie), Guido Sprenkels (beeldhouwen) en Rumiana Yotova (schilderijen). De jury koos unaniem voor de keramiste omdat haar werk vasthoudt aan tradities terwijl het in aanpak vernieuwend en een origineel product is en een grote constante kwaliteit bezit. De Fonds ArtiBrak Oeuvreprijs, die in 2009 werd ingesteld, werd in dat jaar voor het eerst uitgereikt aan schilderes Nel Pot. De Voorburgse kunstenaars Frans Kokshoorn en Frits Frietman kregen de prijs respectievelijk in 2012 en 2015. Jolanda Verdegaal kreeg de prijs uit handen van Astrid van Eekelen, wethouder kunst & cultuur.