Amberboom siert Rembrandtlaan

12 december – De ideale tijd om bomen te planten is aangebroken. We zien het op de vernieuwde Rembrandtlaan vanaf de Parkweg waar de bomen nog ontbraken na het eerder dit jaar verrichte werk aan riolering, herinrichting en asfaltering. De gemeente koos voor plaatsing van de Liquidamber, kortweg Amberboom genoemd. De amberboom is een langzame groeier. De boom komt van oorsprong uit Amerika en kan daar wel 40 meter hoog worden, bij ons zal de boom lager blijven tot maximaal 20 meter. Een van de kenmerken is de prachtige herfstkleur, maar daar moeten we nog een klein jaar op wachten voor we die te zien krijgen.