Run op kerstbomen met Santa Run erbij

14 december – Nog tien dagen te gaan en Kerstmis 2018 maakt het jaar bijna rond. Op weg daar naar toe wordt dit weekeinde een laatste run verwacht op de plaatsen waar kerstbomen verkocht worden. De verkopers zijn er klaar voor. Een andere run vindt plaats In de Herenstraat en omgeving waar op 16 december de Santa Run gehouden worden. Honderden Voorburgers in kerstmannenpak lopen dan in hoog tempo hun rondjes voor het goede doel. Zij passeren allemaal de grote kerstboom uit zusterstad Hranice die in de donkere uren bij de kerk middelpunt is in het oude dorp, vol aangelicht door schijnwerpers.